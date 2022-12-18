Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, üniversiteler iş birliği ile yükseköğretimde bilgi sorunu, eleştiri ve teklif çalıştayı düzenlenecek.

Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, üniversiteler iş birliği ile yükseköğretimde bilgi sorunu, eleştiri ve teklif çalıştayı düzenlenecek.

Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Üniversitesi ve Cihannüma İşbirliği ve Dayanışma Derneği Samsun İl Temsilciliği iş birliğiyle, ‘Yükseköğretimde Bilgi Sorunu, Eleştiri ve Teklifler Çalıştayı’ gerçekleştirilecek.

19-20 Aralık 2022 tarihlerinde Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu’nda gerçekleştirilecek çalıştayda uzman akademisyenler tarafından, bilgi üretiminin yapısı, İslam dünyasında özgün bilgi üretimi problemi, bilimler arası ilişkiler, hiyerarşi ve bilimler tasnifi, bilimsel bilgi üretimi ve bilimsel yöntem sorunları, İslam dünyasında yüksek öğretim için yeni teşebbüsler detaylı olarak irdelenecek.

Çalıştay hakkında bilgi veren Cihannüma İşbirliği ve Dayanışma Derneği Samsun İl Temsilcisi Abdullah Yıldırım, pek çok çalıştayın ilgili kurumlarla işbirliği ile düzenlendiğini ve bu konularla ilgili yol haritası ortaya koyan detaylı raporların hazırlandığını söyledi. Yükseköğretimde bilgi sorunu, eleştiri ve teklifler çalıştayının Samsun’da düzenlenmesinden mutlu olduklarını ifade eden Yıldırım, “Ülkemizin muhtelif üniversitelerinden alanında yetkin 30 civarında alan uzmanı akademisyenin bir araya geleceği çalıştayda yükseköğretimde bilgi sorununu kendi medeniyetimizin dinamikleri esas alınarak değerlendirilecek, eleştiri ve öneriler ele alınacak, geleceğe ışık tutacak alternatif çözümler üretmeye gayret edilecek ve bunun için de tüm paydaşlarımızla biz hazırız” dedi.

Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Üniversitesi ve Cihannüma İşbirliği ve Dayanışma Derneği Samsun İl temsilciliği ortaklığıyla yapılacak olan çalıştayın açılış oturumu halka açık olarak 19 Aralık Pazartesi günü saat 15.00’te Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon’da gerçekleştirilecek. Çalıştayın açılış oturumu Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Türker, İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi İbrahim Halil Üçer ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Vatan Karakaya’nın sunumuyla icra edilecek.

Farklı üniversitelerden çok sayıda profesör, doçent gibi pek çok ismin katılacağı çalıştay 2 gün sürecek.