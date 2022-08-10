Samsun’un Terme ilçesinde bir kırsal mahallede vatandaşlar yol ve taşocağı eyleminde bulundu.

Samsun’un Terme ilçesinde bir kırsal mahallede vatandaşlar yol ve taşocağı eyleminde bulundu.

Yüksekyayla Mahallesi sakinlerinin şantiye bölgesinde toplanarak gerçekleştirdiği basın açıklamasında konuşan Avukat Hasan Demir, “2020 yılında beton yol çalışmaları kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından, daralan yolun genişletilmesiyle ilgili çalışma başlatıldı. Fakat zamanla gördük ki bu mahalleye yol değil, taş ocağı yapılmış. Yolun daralması dolayısıyla başlatılan çalışma amacının dışına çıkmış ve büyük bir dağlık alanın taş ocağı haline dönmesine sebep olmuştur” dedi.

"Yol çalışmaları tamamlanmalı"

Fındık hasadı dolayısıyla şehir dışından mahallelerine gelen vatandaşlar ise “Türkiye’nin çeşitli noktalarından fındık toplamak için mahallemize geldik ve bu üzücü tabloyla karşılaştık. Eski yolun dar olması sebebiyle 2 yıl önce kapatılan ve çalışmalara başlanan bölge tamamıyla özünden koparılmış, şantiye alanına dönüştürülmüştür. Taş ocağı işletmeciliğine Yüksekyayla Mahallesi olarak karşı çıkıyor, yetkililerden bir an önce yol çalışmalarını usulüne uygun şekilde tamamlamalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.