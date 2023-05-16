Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun’da nisan ayında 1451 konut satışı gerçekleşirken, 2023’ün ilk 4 ayında ise toplam 6 bin 617 konut satıldı.

TÜİK, ülke genelinde yerli ve yabancılara yapılan konut satış istatistiklerini paylaştı. Türkiye genelinde nisan ayında 85 bin 652 konut satıldı. Verilere göre TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü yetki alanında bulunan illerden Samsun’da nisan ayında 1451 konut, Tokat’ta 354 konut, Çorum’da 442 konut ve Amasya’da ise 376 konut satıldı. Çevre illerden Ordu’da 660 konut satılırken, Sinop’ta ise 216 konutun satışı gerçekleşti.

Samsun’da 2023 yılının ilk 4 ayında toplam 6 bin 617 konut satışı gerçekleşirken aynı dönemde Amasya’da 1521, Çorum’da 2 bin 106, Ordu’da 2 bin 825, Sinop’ta 923 ve Tokat’ta ise 1483 konut satıldı.

Ayrıca Samsun yabancılara konut satışı istatistiklerinden 2018 yılından itibaren ilk defa yabancılara konut satan ilk 10 ilin dışında kaldı. Samsun 2018-2022 yılları arasında Türkiye’de yabancılara en çok konut satan ilk 10 il arasında bulunurken, 2023 yılının ilk 4 ayında ise istatistiğin dışında kaldı. Yılın ilk 4 ayında Türkiye genelinde yabancılara toplam 13 bin 566 konut satılırken, yabancılardan en çok Ruslar, İranlılar, Iraklılar ve Ukraynalılar Türkiye’den konut satın aldı.