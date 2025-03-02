Samsun Büyükşehir Belediyesinin iştiraki olan SAMULAŞ A.Ş. tarafından işletilen Amisos Teleferik Hattı’nda bakım ve modernizasyon çalışmalarında sona yaklaşılırken, görevli personele ise yüksekte çalışma ve yolcu kurtarma eğitimi verildi.

Kentin önemli turizm destinasyonlarından biri olan ve Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki SAMULAŞ A.Ş. tarafından işletilen Amisos Teleferik Hattı’nda bakım ve modernizasyon çalışmaları titizlikle gerçekleştiriliyor. Çalışmalarda sona yaklaşılırken görevli SAMULAŞ A.Ş. personeline ise yüksekte çalışma ve yolcu kurtarma eğitimi verildi. İlk gün süren teorik eğitimin ardından ikinci gün uygulamalı eğitim çalışması gerçekleştirildi. Olması muhtemel olumsuz durumlar halinde yapılacak müdahale çalışmaları eğitim ekibi tarafından uygulamalı bir şekilde görevli personele gösterildi.

Otomasyon sistemlerinden kabinlere, halatlardan panolara her detayın bakım ve yenilenme sürecinden geçtiği 320 metre hat uzunluğu ve 62 metre yüksekliğe sahip Amisos Teleferik Hattı’nın, çalışmaların tamamlanmasının ardından kısa bir süre sonra yeniden hizmete açılacağı belirtildi.