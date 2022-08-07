Son 3 yılda 946 kırsal mahalleden 915’ine hizmet götüren Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB), yolun medeniyet olduğu bilinciyle yatırım hızını 4’e katladığını duyurdu.

Son 3 yılda 946 kırsal mahalleden 915’ine hizmet götüren Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB), yolun medeniyet olduğu bilinciyle yatırım hızını 4’e katladığını duyurdu.

Yol genişletmesiyle birlikte Samsun’da 3 bin 262 km yol yapan SBB, yılsonuna kadar sürecek çalışmalarla 373 km daha yolu yenileyeceğini duyurdu. SBB Başkanı Mustafa Demir, “Kurduğumuz beton santrallerimiz, asfalt üretim pirlentleri, taş ocaklarımız ve konkasör tesisimiz amacına ulaştı. Hem maliyetlerimizi büyük oranda düşürdü hem de yatırım hızımızı 4’e katladı” diye konuştu.

Yol yapım maliyetlerini kurduğu 4 asfalt ve 4 beton üretim tesisiyle düşüren SBB, 470 araç ve 689 personelle 17 ilçede çalışmalarını sürdürüyor. Arazi şartları, topografik ve jeolojik yapısına göre yolları genişleten Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, zemini hazırlayıp sağlamlaştırdıktan sonra beton, BSK ve sathi kaplama ile yeniliyor. Çizgi çalışmalarının ardından hizmete açılan yollar, mahalle sakinlerine ve sürücülere ulaşım konforu sağlıyor. Toplam 5 bin 240 kilometrelik yol ağı bulunan Samsun’da yapılan yol çalışmalarının 440 kilometresini beton, 258 kilometresi BSK ve 2 bin 564 kilometresini ise sathi kaplama oluşturuyor.

Ulaşımdaki altyapı yatırımlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan SBB Başkanı Mustafa Demir, hem maliyeti büyük oranda düşürüp hem de hızlı şekilde kırsalda yol sorununu çözen örnek bir şehir haline geldiklerini söyledi. Vatandaşların sorunlarını çözüp ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Demir, “Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi yol medeniyettir. Bu anlayışla şehrimize ulaşımda çağ atlatmak için yorulmadan çalışıyoruz. Kurduğumuz beton santrallerimiz, asfalt üretim plentleri, taş ocaklarımız ve konkasör tesisimiz amacına ulaştı. Hem maliyetlerimizi büyük oranda düşürdü hem de yatırım hızımızı 4’e katladı. Geçen yılla birlikte toplamda 97 bin metreküp beton üretimi yaparak, yol yapımında kullandık. Yine ocaklarımızda 5 milyon 127 bin ton taş üreterek, 573 bin ton sıcak asfalt döktük. 1500 metre menfez geçişi ve 71 km büz çalışması yaptık. Bunları kurmasaydık ve kendi ekiplerimiz ve araçlarımızı kullanmasıydık bu kadar seri hareket edemezdik. Şükürler olsun ki programımızın da çok ötesinde gidiyoruz. Halkımız, her şeyin en iyisini ve en güzelini sonuna kadar hak ediyor” şeklinde konuştu.

Samsun’da rahatça ulaşılamayacak tek bir yol ağı kalmayacağının altını çizen Başkan Demir, “2022 yılı sonuna kadar Allah nasip ederse 1140 kilometrelik yol yapım hedefimizi tutturmuş olacağız. Geriye 31 mahallemizin 100 kilometrelik yol sorunu kalacak. Bunu da 2023 yılının bahar aylarında yaparak, kırsaldaki ulaşım sorununu tamamıyla çözmüş olacağız. Bir yandan bu yatırımlarımız devam ederken, diğer yandan da Atatürk Bulvarı’nı yeniliyoruz. Büyük oranda çalışmalar tamamlandı. Şehrimizin ana bulvarı, yenilenen asfaltı, çizgi çalışmaları ve kavşak düzenlemeleriyle konforunu ve standardı yüksek hale geldi. TEKNOFEST’e kadar tamamen bitirip, akıllı kavşağı da devreye aldığımızda, inşallah trafik sorunumuz ortadan kalkmış olacak. Halkımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.