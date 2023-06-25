Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ‘Evde Temizlik ve Bakım’ ekipleri, 80 yaşındaki Zeynep ve Beysim Mırık’ın evini ziyaret ederek ihtiyaç ve taleplerini karşıladı. Zeynep Mırık’ın önce yemekleri ardından da bayram için ikramlık tatlısı yapıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, evde bakım, yaşlı bakım, kadın aile ve toplum hizmeti, engelli hizmetleri ve sosyal hizmetler alanında yürüttüğü çalışmalar ile sosyal belediyecilik anlamında çalışmalarına devam ediyor. Samsun’un 17 ilçesinde kendi öz bakım ihtiyacını karşılayamayan yatalak, engelli, hasta ve kimsesiz ihtiyaç sahibi vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi yürüttüğü hizmetlerle yardım elini uzatıyor.

Hizmet çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi görevlileri Zeynep ve Beysim Mırık’ın evine gitti. İlk olarak evde yemekleri yapan ekipler ardından da Zeynep Mırık’ın isteği üzerine bayram için tatlı hazırladı. Tatlıyı bayramda ziyaretine gelecek olan kızı için yaptırdığını söyleyen Zeynep Mırık, "Bayramda kızım gelecek onu bekliyorum. Tatlı ikram etmek istedim. Allah razı olsun bu yavrularımızdan. Beni kırmadılar. Yemeğimizi yaptılar. Tatlımızı yaptılar. Banyo ettirdiler. Daha ne isteyim bilmiyorum. Allah ne muratları varsa versin" dedi.

Beysim Mırık ise, "Geldiklerinde çok seviniyoruz ve neşeleniyoruz. Büyükşehir Belediyesi’nden gelenler olmasaydı bilmiyorum ne yapardık. Ne zaman çağırırsak hemen geliyorlar. Gelip temizliğimizi, yemeğimizi yapıyorlar, ev mis gibi oluyor, gidiyorlar. Bayram öncesinde de bizi yalnız bırakmadılar sağ olsunlar” diye konuştu.

İhtiyaç sahibi yaşlı ve engelli vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal hizmet uygulamalarında çocuk, genç, yaşlı, engelli tüm kişi ve gruplara yönelik yeni hizmet modellerini hayata geçirmek için canla başla çalışıyoruz. Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi yaşlı ve engelli vatandaşlarımızı ekiplerimiz tek tek ziyaret ediyorlar. Tüm talep ve ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Özellikle yaşlı vatandaşlarımızı rahat ettirebilmek için elimizden gelen bütün çabayı sarf ediyoruz. Çünkü onlar bizim başımızın tacı ve duaları bizim için her şeyden kıymetli" diye konuştu.