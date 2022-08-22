Samsun’da siber polisinin takibi sonucu yasa dışı bahis olayıyla ilgili 1 kişi tutuklanırken, 1 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun’da siber polisinin takibi sonucu yasa dışı bahis olayıyla ilgili 1 kişi tutuklanırken, 1 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis olayıyla ilgili yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda 3. şahıslar adına hesaplar açıp para nakline aracılık etikleri iddia edilen M.S.(25) ve M.Ç.’yi (23) gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, M.Ç. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.