Samsun’da bir evde çıkan yangında yatağa bağımlı olarak yaşayan yaşlı kadın, yanarak hayatını kaybetti.

Samsun’da bir evde çıkan yangında yatağa bağımlı olarak yaşayan yaşlı kadın, yanarak hayatını kaybetti.

Olay, Havza ilçesinin Beyören Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yatağa bağımlı olarak yaşayan 77 yaşındaki Emine Korkmaz, evde yalnız bulunduğu sırada yangın çıktı. Alevler evi tamamen sararken, yangını fark eden vatandaşlar 112 Acil Servisine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, tamamen yanan evde bulunan 5 çocuk annesi Emine Korkmaz yanarak hayatını kaybetti. Korkmaz’ın cansız bedeni otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi. Yangının sobadan çıktığı tahmin ediliyor.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.