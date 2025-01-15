Samsun’da bir tırda arama yapan polis, yangın söndürme tüpü içine gizlenmiş 4 kilo 720 gram metamfetamin ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında Havza ilçesinde şüpheli bir tırı takibe aldı. Araçta yapılan detaylı aramada yangın tüpüne sonradan müdahale edildiğinden şüphelenen polis, tüpün içine zulalanmış şekilde 4 kilogram 720 gram metamfetamin ele geçirdi.

Olayla bağlantılı 2 şahıs gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.