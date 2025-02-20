Samsun’da tek katlı ev, çıkan yangında küle döndü.

Olay, Terme ilçesi Yenimahalle Göktürk Sokak’ta saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede fark edilirken, Öztürk ailesi tahliye edildi. Olayın 112’ye bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ev sakinleri sağlık ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

Terme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Tuncay Öztürk ve ailesi, evlerinin yangında kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle Terme Öğretmenevi’ne yerleştirildi. Öztürk ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, belediye olarak bundan sonraki süreçte tüm imkânları seferber edeceklerini belirtti.