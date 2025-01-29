Samsun’da Ocak ayında hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin 10 derece üzerinde seyrederek vatandaşlara yalancı bahar yaşattı.

Ocak ayı ortama sıcaklık değerinin 7,2 derece olduğu Samsun’da bugün gölgede ölçülen sıcaklık 18 dereceyi gördü. Güneşli ve sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar kendilerini çarşı, pazar, park, bahçe ve sahillere attı. Yaşlılar banklarda oturup D vitamini depolarken, okulların tatil olması nedeniyle çocuklar da parklarda oynayıp, güvercinlere yem verdi.

En yüksek ocak ayı sıcaklığının 24,2 derece ile 20 Ocak 2023’te ölçüldüğü Samsun’da yine bu ayda ölçülen en soğuk hava sıcaklığı ise eksi 8,1 ile 13 Ocak 1950’de kayıt altına alınmıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre Samsun’daki hava sıcaklıklarının 15 derecelerde seyretmesi ve yeni hafta başına kadar güneşin etkili olması bekleniyor.