2022 yılının Mayıs ayında 35 bin 314 yabancı sayısıyla Karadeniz’de ilk sırada yer alan Samsun’da, Kasım ayı itibarıyla yabancı sayısı 10 bin 678 düşerek 24 bin 636’ya geriledi. Bu düşüş oranı dikkate alındığında Samsun ’yabancı sayısının en hızlı azaldığı’ iller arasında yer aldı.

2022 yılının Mayıs ayında 35 bin 314 yabancı sayısıyla Karadeniz’de ilk sırada yer alan Samsun’da, Kasım ayı itibarıyla yabancı sayısı 10 bin 678 düşerek 24 bin 636’ya geriledi. Bu düşüş oranı dikkate alındığında Samsun ’yabancı sayısının en hızlı azaldığı’ iller arasında yer aldı.

Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre, Türkiye genelinde 1 milyon 340 bin 62 ’ikamet izni’ olan kayıtlı yabancı uyruklu vatandaş yaşıyor. ’Geçici koruma’ altında ise 3 milyon 594 bin 134 Suriye uyruklu kişi bulunuyor. Samsun’da kasım ayında yabancı ve sığınmacı sayısı diğer aylara göre düşüşe geçse de yeniden Karadeniz Bölgesi’nde ilk sırada yerini koruyor.

2022 yılı Kasım ayında ikamet izni bulunan kayıtlı yabancı uyruklu sayısı 15 bin 413, geçici koruma altında olan Suriye uyruklu vatandaş sayısı ise 9 bin 223 olarak kayıtlara geçti. Buna göre Samsun, toplam 24 bin 636 yabancıya ev sahipliği yapıyor. Göç İdaresi Başkanlığı’ndan alınan verilere göre ikamet izni alan yabancılar Karadeniz’de en çok Samsun’da ikamet ediyor. Samsun ikamet izni bulunan kayıtlı yabancı uyruklu sayısı ile Türkiye’de 9. sırada yer alırken, ev sahipliği yaptığı Suriye uyruklu sayısı ile 28. sırada yer alıyor.

KADİM ile entegrasyon

Samsun’da yabancılara yönelik uyum faaliyetlerinin yürütülmesinde ve yabancıların yükümlülükleri konusunda bilgilendirilmelerin sağlanması hususlarında görev yapan, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın katkılarıyla Samsun İl Göç İdaresi Müdürlüğü bünyesinde Kardeşlik Akrabalık ve Dayanışma İletişim Merkezi (KADİM) açıldı. Bu merkez ile yabancılara eğitim ve sosyal uyum alanlarında danışmanlık hizmeti sağlanıyor. Yabancılara yönelik bilgilendirme toplantıları ile eğitim seminerleri düzenlenerek uyum faaliyetleri yürütülüyor.