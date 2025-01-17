Samsun’da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İlkadım ilçesi Hastanebaşı Mahallesi’nde 3 kişinin ikametlerinde uyuşturucu madde bulundurduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese düzenlenen baskında 35 gram metamfetamin, 8 adet sentetik ecza hap, 1 hassas terazi, 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 ruhsatsız tabanca, 23 adet tabanca fişeği ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 515 TL ele geçirildi. Yakalanan 3 kişiden 2’si ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, H.A. (40) sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.