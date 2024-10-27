Samsun’da uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde M.M.A. (18) ve B.C.K. (21) isimli şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde arama yaptı. Yapılan aramada bin 346 adet sentetik ecza, 125 adet ecstasy hap, 8,17 gram metamfetamin, 3 gram esrar tohumu, 0,50 gram bonzai, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 43 bin TL para ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.