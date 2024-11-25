Samsun’da narkotik polisince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesindeki Zeytinlik ve Kıran mahallelerine düzenledikleri operasyonda M.Ş (28) ve N.Y.’yi (29) gözaltına aldı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda bin 170 sentetik ecza, 28 gram metanfetamin, 1 ruhsatsız tabanca, 4 uyuşturucu madde kullanım aparatı, 5 adet fişek, 1 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 855 lira ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.