Samsun’da 31 Ocak günü yapılan uyuşturucu operasyonlarında toplam 16 bin 464 kapsül sentetik ecza hap, 511,11 gram metamfetamin ve 75,24 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi, 5 şüpheli şahıs “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan gözaltına alındı.

Samsun’da 31 Ocak günü yapılan uyuşturucu operasyonlarında toplam 16 bin 464 kapsül sentetik ecza hap, 511,11 gram metamfetamin ve 75,24 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi, 5 şüpheli şahıs “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan gözaltına alındı.

Uyuşturucu ile mücadeleyi kararlılıkla sürdüren Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 ayrı olayda 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslardan çok miktarda uyuşturucu madde ele geçti.

Valilik İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından konu hakkında yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

“İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerimizin 31 Ocak günü uyuşturucu ile mücadele dahilinde yapmış olduğu ortak çalışmalarda Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde 2 şüpheli şahıstan 7 paket halinde 274,73 gram metamfetamin maddesi, 3 paket halinde 75,24 gram sentetik kannabinoid maddesi, 1 adet esrarlı sigara, 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirilmiştir. Ankara-Samsun Yolu Polis Uygulama Noktası’nda 1 şahıstan 234 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Ankara yolu üzeri Samsun girişinde 1 şahıstan 16 bin 464 kapsül sentetik ecza hap ve 2,38 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. 3 ayrı olayla ilgili olarak toplam 5 şüpheli şahıs ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alınmıştır.”

Toplumun hem bugününü hem de geleceğini tehdit eden, geleceğin teminatı gençleri hedef alan uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde 2022 yılında başarılı operasyonlara imza atan kolluk birimlerinin 2023 yılında da mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini belirten Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, tek bir evladın dahi zehir tacirlerinin tuzağına düşerek uyuşturucu batağına saplanmasına müsaade etmemek için fedakarca gayret gösteren tüm personeli tebrik ederek, başarılı çalışmalarında kolaylıklar diledi.