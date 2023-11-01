Samsun’da polis ekiplerince yapılan çalışmalarda bir kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen Y.K.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Y.K. ile birlikte 342,85 gram metamfetamin, 33 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 40 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Y.K., Samsun Adliyesine sevk edildi.