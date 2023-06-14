Samsun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi’nde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurduğu istihbaratını aldı. Ekipler, A.K. isimli şahsa ait adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 3 bin 182 kapsül sentetik ecza, 70,52 gram skunk maddesi ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Soruşturmanın devamında şüpheli şahıs ile müşterek hareket ettiği tespit edilen B.T. isimli şahıs yakalandı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen B.T. savcıya ifade verip serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen A.K. ise tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Diğer operasyon şüphelisi de tutuklandı

Narkotik polisi, İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi’nde ise başka bir uyuşturucu operasyonunda irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbaratı üzerine yeniden harekete geçti. Ekipler, E.B. isimli şahısla ilgili olarak yaptıkları takip ve çalışmalarda, şüpheliyi Kazımkarabekir Mahallesi Oduncu Sokak’ta 4,10 gram sentetik kannabinoid maddesi ile birlikte yakaladı. Soruşturma devamında şüpheli şahsa ait adreste yapılan aramada 102 gram sentetik kannabinoid maddesi, 1 adet hassas terazi ve 2 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat ele geçirildi. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.