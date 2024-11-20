Samsun’da narkotik polisince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde önceden tespit edilen adreslere bu sabah özel harekat timlerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi. Narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramalarda, 17 gram metamfetamin, 60 adet sentetik ecza, 12 gram esrar, 1 adet esrarlı sigara, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 9 adet tabanca fişeği, 2 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İnceleme devam ediyor.