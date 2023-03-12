Samsun’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri; uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda Kavak ilçesi Çakallı mevkiinde 27 plakalı otomobili durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada; 3 paket halinde yaklaşık 7 gram metamfetamin, 2 paket halinde 48 adet sentetik ecza, 2 adet ecstasy hap, 1 gram kubar esrar ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan E.G ile C.G. adlı kadın gözaltına alındı. Kavak Adliyesine sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.