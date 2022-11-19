Şüpheli şahıslarla ilgili adli işlemler başlatılırken, 4 motosiklete ve 1 araca ilgili trafik kanunları kapsamında toplamda 30 bin 690 TL idari para cezası uygulandı.

Samsun’un Terme ilçesinde Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı 56 personelin katılımıyla 3 farklı noktada gerçekleştirilen genel asayiş uygulamasında 229 araç ve 412 şahıs kontrol edildi. Uygulama kapsamında 1 şahsın üzerinden 0,86 gram metamfetamin, 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Samsun’da polis tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, uyuşturucu madde ve çalıntı motosiklet ele geçirildi.

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