Samsun’da bir araçta arama yapan polis, tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 adet heykel ele geçirdi.
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Edinilen bilgiye, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda uygulama yapan polis, durdurulan bir araçta yaptıkları aramada 2 adet tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen heykel elde edildi. Olayla ilgili araçta bulunan D.U. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. D.U. hakkında hakkında "2863 sayılı Kanun’a muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı. Heykeller ise incelenmek üzere Samsun Müze Müdürlüğüne teslim edildi.