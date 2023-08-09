Samsun İlkadım Belediyesi tarafından hayvansal atıkları çevreye saçan ve yeterli altyapısı bulunmayan 12 ahır ve çiftliğe gerekli cezai yaptırımlar uygulanarak tahliye yapmaları istendi.

Samsun’un İlkadım Belediyesi, şehir merkezinde çevre ve insan sağlığını tehdit eder koşullarda büyük ve küçükbaş yetiştiriciliği yapan işletmelere yönelik denetim başlattı. Ekipler; Eğitim ve Araştırma Hastanesi yolu, Kıran ve Tepecik Mahalleleri üzerinde insan ve çevre sağlığını tehdit eden ağıl benzeri alanların ve yol kenarı hayvan kesimi yapan işletmelerin tahliyesini istedi.

Çevre ve görüntü kirliliğine neden olan ahırlarla ilgili denetimlerini sürdüren belediye ekipleri; 4 ekip 16 zabıta personelinin katılım gösterdiği denetimde çevre ve görüntü kirliliğine sebep olan ahır ve çiftlikleri bir bir tespit edildi. Ekiplerce yapılan denetimlerde, hayvansal atıkları çevreye saçan ve yeterli altyapısı bulunmayan 12 ahır ve çiftliğe gerekli cezai yaptırımlar uygulanarak tahliye yapmaları istendi.

Ekiplerin denetimlerine katılım sağlayan İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürü Şeref Sarı, “İlçemizde halkımızın sağlığını hiç sayan vatandaşlarımıza ihtar tutanakları düzenledik. Tanınan sürenin içerisinde ahır ve besi damlarını meskun mahal dışına çıkarmayan hayvan sahipleri hakkında tutanak düzenlenerek encümene sevk edildiği ve encümen tarafından verilen karar doğrultusunda haklarında yasal işlem başlattık. Denetimlerimizi sıkılaştırarak ilçemizde bu tür faaliyetlere geçit vermeyeceğiz” dedi.

Başkan Demirtaş: “Halkımızın sağlığı her şeyden önce geliyor”

İnsan ve çevre sağlığını olumsuz etkileyen, görüntü ve çevre kirliliği oluşturacak faaliyetlerin, ilgili kanunlar gereği meskun mahal ve mahalle aralarında yasaklandığı hatırlatan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ise “Zabıta ekiplerimiz tarafından sürdürülen sıkı çalışmalar neticesinde tahliye işlemlerine aykırı hareket eden tüm ağıl sahiplerine ve işletmecilere gerekli cezai müeyyideleri uyguluyoruz. Hayvansal atıkların çevre kirliliğinin yanı sıra sıcak yaz aylarında koku yönünden de insan sağlığını da olumsuz etkiliyor. Hayvan sahiplerinin bu konuda daha duyarlı olmaları ve kanunlarda belirtilen şartları yerine getirmeleri istiyoruz. Halkın sağlığı söz konusu olan kentin temizliği ve modernliğin gerekliliği olan bu çalışmalar önümüzdeki günlerde de devam edecek” diye konuştu.