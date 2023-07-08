Haziran ayında şehir merkezinde 2 sel felaketinin yaşandığı Samsun’da Valilik ve AFAD üst üste paylaşım yaparak vatandaşları uyardı.

Haziran ayında Samsun merkezde 2, ilçelerde ise birçok kez sel felaketi yaşandı. Temmuz ayındaki sıcak havaların yerini yağışlara bırakmasını tahmin eden meteoroloji gerekli bilgilendirmeyi şehir yöneticilerine yaptı. Meteoroloji, AFAD ve Samsun Valiliği, vatandaşlara mesaj atarak yaşanabilecek olumsuzluklar hakkında uyarıda bulundu.

Samsun Valiliği’nden yapılan uyarıda, “Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre; bölgemizde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden pazartesi akşam saatlerine kadar çok kuvvetli yer yer şiddetli olması beklendiğinden muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

AFAD’dan art arda uyarılar

Yağış nedeniyle bölgedeki vatandaşların telefonlarına mesaj atan AFAD ise "Meteorolojiye göre bu gece itibariyle Samsun’da şiddetli yağış bekleniyor. Pazartesi akşamına kadar sel, heyelan, dolu ve fırtınaya karşın dikkatli olunulmalıdır. Kısa süreli yoğun yağışlar ani sellere, uzun süreli yağışlar ise akarsuların taşmasına neden olabilir. Sel sırasında ve sonrasında uygulayacağımız doğru davranışlarla sel kaynaklı can ve mal kayıplarının önüne geçebiliriz" uyarılarına yer verdi.