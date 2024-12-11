Karadeniz Bölgesi’nin en büyük şehri Samsun, organize sanayi bölgeleri (OSB) sayesinde ekonomik olarak hızla gelişiyor.

Samsun’da OSB’ler, bölgedeki sanayi üretiminin kaleleri haline geldi. Şehirdeki OSB’ler, birçok farklı sektörde üretim yaparak istihdam oluşturuyor ve bölge ekonomisine katkı sağlıyor.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ersan Aksu ve Orhan Kırcalı, Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, MKE Genel Müdürü İlhami Keleş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ile birlikte Havza Organize Sanayi Bölgesi’ni (OSB) ziyaret etti.

Ziyarette, Havza OSB’nin mevcut durumu ve genişleme çalışmaları ile ilgili yapılan sunumun ardından, OSB’nin gelecek vizyonu ile ilgili bir bilgilendirme ve istişare toplantısı yapıldı. Toplantının ardından, Havza OSB’de kenevirden yüksek katma değerli malzemeler üreten bir şirkete ait fabrika ziyaret edilerek, firma yetkilisinden faaliyetleri hakkında bilgi alındı.