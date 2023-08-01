Samsun’da üreticilere 25 ton kuru fasulye tohumluğu ve ekipman desteği verildi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre Türkiye’de kuru fasulye ekim alanı, nohut ve mercimekten sonra üçüncü sırada yer alıyor. 2022 yılı TUİK verilerine göre; ülke geneli 970 bin 520 dekar ve 270 bin ton olan kuru fasulye üretiminde Samsun 9 bin 729 dekar ekiliş alanı ile 19. sırada ve bin 277 ton üretim miktarı ile de miktar bakımından 23. sırada yer alıyor. Dekara 131 kilogram ortalama verim alınıyor. Samsun genelinde çoğunlukla Bafra, Havza, Kavak, Lâdik ve Vezirköprü ilçelerinde kuru fasulye tarımı yapılıyor. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) arasında imzalanan protokol kapsamında 2023 yılında yürütülecek olan Kuru Fasulye Yetiştiriciliğini Geliştirilmesi Projesi ile Kavak, Lâdik, Vezirköprü, Havza ve Bafra ilçelerinde ikamet eden, en az 3 yıl kuru fasulye yetiştiriciliği yapacak olan üreticilere 2 bin 500 dekar alanda uygulanmak üzere 25 ton kuru fasulye tohumluğu, 1 adet pnömatik ekim makinesi, 1 adet toplar döver harman makinesinin teslimi yapıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Bilindiği üzere kuru fasulye, gerek bitkisel protein açısından zengin olma ve içinde pek çok aminoasitleri barındırması yönüyle ve gerekse de damak tadı açısından Türk mutfağının olmazsa olmazı, sofralarımızın baş tacı bir üründür. Bu kadar kıymetli ve yoğun talebi olan bir üründe ilimiz hem ekim alanı ve hem de miktar açısından ülke genelinde önemli bir yere sahiptir. Bakanlığımız, üründe destekleri; 2022 yılında üründe mazot desteği olarak 75 TL da, gübre desteği olarak 21 TL da, havza bazlı fark ödeme desteği olarak 50 kr/ kg, sertifikalı tohum kullanım desteği olarak 60 TL/ da ve yurt içi sertifikalı tohum üretim desteği olarak da 0,50 TL/ kg şeklinde belirlemiş ve ilan etmiştir. Bu kapsamda kuru fasulye üreticilerine ilimizde 2022 yılı itibarıyla mazot- gübre desteği olarak yaklaşık 134 bin TL destekleme ödemesi yapılmıştır. 2022 yılı üretim sezonunda Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce yürütülen Kuru Fasulye Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında bin dekar alanda uygulanmak üzere 10 ton kuru fasulye tohumluğu hibe edilmiştir. Samsun’da 2021 yılı için 8 bin 917 da olan üretim alanı, 2022 yılında 9 bin 729 dekara ve bin 86 ton olan üretim miktarı ise bin 277 tona çıkmış olup il müdürlüğümüz ile DOKAP arasında imzalanan protokol kapsamında 2023 yılında yürütülecek olan kuru fasulye yetiştiriciliğini geliştirilmesi projesi ile de Kavak, Lâdik, Vezirköprü, Havza ve Bafra ilçe mahallelerinde ikamet eden, en az 3 yıl kuru fasulye yetiştiriciliği yapacak olan üreticilerimize 2 bin 500 dekar alanda uygulanmak üzere 25 ton kuru fasulye tohumluğuna ilaveten 1 adet pnömatik ekim makinesi, 1 adet toplar döver harman makinesinin alımı karar bağlanmıştır. Şeker tipi kuru fasulye tohumluğu yönünde olduğundan piyasa araştırmalarımızda bölgemize uygun sertifikalı şeker tipi kuru fasulye tohumluğu bulunamadığından 2024 yılı üretim sezonunda ekilmek üzere toplamda 16 bin kg şeker tipi kuru fasulye tohumluğu 2023 yılı sertifikalı tohumluk üretimden temin edilmesi planlanmaktadır. Yaklaşık maliyeti 1 milyon 750 bin TL olan Kuru Fasulye Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi; yüzde 70’i DOKAP bütçesi ile desteklenmiş ve yüzde 30’u da eş finansman olarak Lâdik Ziraat Odası tarafından karşılanmıştır. Tohumda ise yine yüzde 70’i DOKAP bütçesinden yüzde 30’u ise üretici katkısı ile karşılanmış ve DOKAP tarafından 242 bin 648 TL, üreticilerden ise 130 bin 951 TL ödeme sağlanmıştır. Proje kapsamında; 1 adet toplar döver harman makinesi ile 1 adet pnömatik ekim makinesi finansmanının 365 bin 148 TL’si DOKAP ve 156 bin 492 TL’si de Lâdik Ziraat Odası tarafından karşılanmıştır" dedi.