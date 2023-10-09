Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) taşkın riskini en aza indirmek amacıyla kent genelinde başlattığı keson terfi merkezi ve yağmur suyu kolektör hattı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Canik’te keson terfi merkezi yapımında sona yaklaşılırken, İlkadım’da DLH Kavşağı’nda Atakum’da ise Türkiş’te yağmur suyu kolektör hattı çalışmaları sürüyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi SASKİ il genelinde yaşanan sel felaketlerinde problem yaşanan kritik bölgelerde başlattığı çalışmalar hızla sürüyor. Ekipler keson terfi merkezleri ve yağmur suyu kölektör hatları ile yağmur suyu tahliyesi ile ilgili problemleri ortadan kaldırıyor. Bu kapsamda SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından toplam 79 milyon liralık yatırımın yapıldığı DLH Kavşağı, Canik ve Atakum Türkiş’te devam eden çalışmalar ile Canik’e 2 bin 270, Türkiş’e 2 bin 140 ve DLH Kavşağı’na da bin 660 metre yağmur suyu kolektör hattı döşenecek. Hızla inşası süren çalışmaların tamamının 45 gün içerisinde bitirilmesi hedefleniyor.

17 ilçede dev bütçeli altyapı çalışmaları

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 17 ilçede dev bütçeli altyapı çalışmalarını hayata geçirdiklerini belirterek, “Tüm ekiplerimiz kentimizin dört bir yanında altyapı çalışmalarımız için sahada. Samsun’un kent merkezinden en ücra köşelerine kadar altyapı hizmetlerini ulaştırıyoruz. Sorunsuz ve güçlü bir altyapı için 7/24 çalışıyoruz. Amacımız kaliteli bir altyapı ile kentimizde sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde işleyen sistemi daha da ileriye götürebilmektir" dedi.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren SASKİ Planlama ve Proje Şube Müdürü Fatih Güler ise “Yağmur suyu çalışmalarına hız verdik. Şu an yapımı devam eden Canik’te yağmur sularını deşarj edebilmek için yaptığımız keson terfi merkezimizin çalışmaları sürüyor. Keson kuyu imalatı ve boruların döşeme işlemi tamamlandı. Mekanik ve elektrik sistemlerinin yapılması için çalışmalar sürüyor. Türkiş’te 2 tane 1600’lük ve ve DLH Kavşağı’nda da iki tane binlik yağmur suyu hatlarımızın imalatları hızlı bir şekilde yapıyoruz. İmalatlarımızı 45 gün içinde tamamlayarak, bu alanlardaki taşkın riskini en aza indirip sel riskinin önüne geçmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.