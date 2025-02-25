Samsun’da av tüfeğiyle yasak olarak avlanan 2 kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Yakakent ilçesinin Liman Mahallesi’nde Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yasak olarak avlanan 2 kişi, 3 adet tüfekle yakalandı.

Yakalanan şahıslardan biri hakkında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefetten işlem yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, diğer şahsa ise 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler Hakkında Kanun’a muhalefet suçundan 6 bin 531 TL idari para cezası uygulandı.

Polisin, yasak avcılıkla ilgili denetimlerinin aralıksız devam edeceği bildirildi.