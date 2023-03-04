Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Çarşamba ilçesinin Yamanlı Mahallesi mevkisi Salıpazarı yolu üzerinde meydana geldi. Fikret Taşsümer idaresindeki 55 KE 188 plakalı otomobil, Sefa Aktürk (24) idaresindeki 55 AAZ 059 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Sefa Aktürk ile motosiklette bulunan Seda Sarı (23) ağır yaralandı. Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü Sefa Aktürk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Seda Sarı ise ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.