Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaza, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Volkan Çiftçi (42) idaresindeki 55 AOF 79 plakalı otomobil, Ekrem Karal’ın kullandığı 55 AAF 15 plakalı yol temizleme kamyonetine arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Volkan Çiftçi, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

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