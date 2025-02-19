Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB), Atatürk Bulvarı’nda trafik akışını rahatlatmak için harekete geçti. Başkan Halit Doğan’ın talimatıyla Gençlik Parkı Kavşağı ve Liman Kavşağı’nda geometrik düzenleme çalışması başlatıldı.

SBB, Atatürk Bulvarı’na nefes aldıracak projenin startını verdi. Trafik yoğunluğunu azaltmayı, trafiği daha hızlı ve güvenli hale getirmeyi amaçlayan proje kapsamında Liman Kavşağı ve Gençlik Parkı Kavşağı’nda geometrik düzenleme çalışması yapılıyor. Proje kapsamında dönel ada kaldırılarak yol akslarının birbirini karşılaması sağlanacak ve Bafra-Samsun ve Samsun-Bafra yönüne giden araçların trafik akışı hızlanacak. Atatürk Bulvarı’ndan 100. Yıl Bulvarı’na ve 100. Yıl Bulvarı’ndan Atatürk Bulvarı’na katılımlar serbest hale getirilerek ayrım ve katılım şeritleri eklenecek. Serbest sağa dönüşler sayesinde kavşak kollarındaki araç yoğunluğu azaltılacak. 100. Yıl Bulvarı’ndan Gençlik Caddesi’ne dönüşler dönel adadan U dönüşü olmadan direkt olarak yapılabilecek.

Gençlik Caddesi 2 gidiş 2 geliş olacak

Gençlik Caddesi 2 gidiş ile 2 geliş olacak şekilde genişletilerek akıcılığı ve kapasitesi arttırılacak. Gençlik Caddesi üzerinde 10 araçlık park cebi ve toplu taşıma durak cebi yapılarak muhtemel dur-kalklarda trafiğin sekteye uğraması engellenecek. Proje kapsamında ayrıca Gençlik Caddesi ve Gezi Caddesi’nin; Gençlik Parkı kavşağına katılım ve ayrımlarında sürekliliğinin sağlanması adına da kavşak yaklaşımlarında tek yön uygulaması yapılacak.

"Daha hızlı Samsun için çalışmalar sürüyor"

Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen ve proje ile ilgili açıklama yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda trafik sirkülasyonu düzenlenerek güvenli ve akıcı bir ulaşımı sağlayacak çalışmalarımızı bir bir hayata geçiriyoruz. Daha hızlı Samsun diyerek çıktığımız bu yolda hedefimize ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Liman Kavşağı ve Gençlik Parkı Kavşağında önemli revizyonlar yaparak Atatürk Bulvarı’ndaki yığılmaları önleyecek, trafik akışını hızlandıracağız. Dönel adayı kaldırıyoruz, gençlik caddesini 2 gidiş 2 geliş olarak genişletiyoruz. Ekiplerimiz çalışmalarını özverili bir şekilde sürdürüyor. En kısa sürede tamamlamayı hedeflediğimiz proje ile hemşehrilerimiz bu bölgede artık daha verimli bir ulaşım deneyimi yaşayacak" dedi.