Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) verilerine göre Samsun’da 2023 Haziran ayında trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 434 bin 532 oldu.

Türkiye’de Haziran ayında 193 bin 688 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Samsun’da da trafiğe kayıtlı taşıt sayısı mayıs ayına göre 6 bin 129 artarak haziran ayı sonu itibarıyla 434 bin 532 oldu. Araçların cinslerini bakıldığında ise 434 bin 532 aracın 214 bin 635’ini otomobil, 12 bin 377’sini minibüs, bin 564’ünü otobüs, 80 bin 356’sını kamyonet, 11 bin 488’ini kamyon, 52 bin 597’sini motosiklet, 895’ini özel amaçlı, 60 bin 620’sini ise traktör oluşturdu.

Diğer illerin araç sayıları

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü yetki alanında bulunan illerden Tokat’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 209 bin 764, Çorum’da 191 bin 422, Amasya’da ise 136 bin 466 oldu.