Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) verilerine göre Samsun’da 2023 Ocak ayında trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı, önceki aya göre 2 bin 592 artarak 420 bin 775 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) verilerine göre Samsun’da 2023 Ocak ayında trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı, önceki aya göre 2 bin 592 artarak 420 bin 775 oldu.

TÜİK Başkanlığı, 2023 Ocak ayında Türkiye genelinde trafiğe kaydı yapılan motorlu kara taşıt verilerini açıkladı. Buna göre, 2023 yılı Ocak ayında 160 bin 162 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 1987 taşıtın ise trafikten kaydı silindi. TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü yetki alanında bulunan Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 420 bin 775 oldu. Tokat’ta 202 bin 995, Çorum’da 186 bin 890 ve Amasya’da 132 bin 226 olarak kaydedildi.

En çok benzinli otomobil tercih edildi

Öte yandan Türkiye’de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarının 81 bin 377 adet ile yüzde 50,8’ini otomobiller, yüzde 25,3’ünü motosiklet, yüzde 15,5’ini kamyonet, yüzde 3,9’unu traktör, yüzde 3,2’sini kamyon oluşturdu. Ayrıca ocak ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 66,4’ünü benzinli, yüzde 22,3’ünü dizel, yüzde 7,4’ünü hibrit, yüzde 2,1’i elektrikli ve yüzde 1,8’ini LPG kullanan araçlar oluşturdu.

Otomobilde en çok beyaz renk tercih edildi

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan otomobilin yüzde 41’i beyaz, yüzde 29,4’ü gri, yüzde 9,6’sı mavi, yüzde 7,5’i siyah ve yüzde 7,1’i kırmızı olarak kaydedildi.