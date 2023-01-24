Samsun’da 2022 Aralık sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı motorlu taşıt sayısı 418 bin 183’e yükseldi.

Samsun’da 2022 Aralık sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı motorlu taşıt sayısı 418 bin 183’e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ülke genelindeki motorlu kara taşıt istatistiklerini paylaştı. Bu veriler ışığında Türkiye’de 2022 Aralık ayında 137 bin 173 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ayrıca TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü yetki alanında bulunan Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı aralık ayı sonu itibarıyla 418 bin 183 oldu. Tokat’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı aralık ayı sonu itibarıyla 201 bin 898’e çıktı. Çorum’da trafiğe kayıtlı araç sayısı aralık ayı sonu itibarıyla 186 bin 208 oldu. Amasya’da da trafiğe kayıtlı araç sayısı aralık ayı sonu itibarıyla 131 bin 674’e yükseldi.

Öte yandan Türkiye’de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarının büyük bir çoğunluğunu otomobiller oluşturdu. TÜİK verilerine göre 2022 yılındaki 26 milyon 482 bin 847 adet motorlu kara taşıtından 14 milyon 269 bin 352’sini otomobiller oluşturdu. Geri kalan taşıtların 4 milyon 277 bin 424’ünü kamyonetler, 4 milyon 141 bin 914’ünü motosikletler, 2 milyon 93 bin 933’ünü traktörler, 919 bin 125’ini kamyonlar, 487 bin 381’ini minibüsler, 208 bin 442’sini otobüsler ve 85 bin 276’sını da özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ayrıca bu taşıtların yüzde 26,8’i benzinli, yüzde 36,9’u dizel, yüzde 35,1’i LPG, yüzde 0,9’u hibrit, yüzde 0,1’i elektrikli ve yüzde 0,2’si de bilinmeyen yakıt cinsi ile çalışan taşıtlar olarak kayıtlara geçti.