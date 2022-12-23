Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı son verilere göre 2 bin 153 adet artarak, 415 bin 479 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı son verilere göre 2 bin 153 adet artarak, 415 bin 479 oldu.

TÜİK, 2022 Kasım ayı motorlu kara taşıtları ile ilgili istatistiklerini paylaştı. Verilere göre Türkiye genelinde kasım ayında 122 bin 837 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü yetki alanında bulunan illerden Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı kasım ayı sonu itibarıyla 415 bin 479’a yükseldi. Tokat’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı kasım ayı sonu itibarıyla 200 bin 675, Çorum’da 185 bin 531, Amasya’da ise 131 bin 62 oldu.

Samsun’da 415 bin 479 taşıtın 205 bin 829’unu otomobil, 12 bin 519’unu minibüs, 1564’ünü otobüs, 78 bin 186’sını kamyonet, 11 bin 200’ünü kamyon, 46 bin 434’ünü motosiklet, 836’sını özel amaçlı, 58 bin 911’ini ise traktör oluşturdu.