Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 444 bin 446 oldu. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı aylık bazda yüzde 15,4 azaldı.

TÜİK, 2023 Eylül ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye’de Eylül ayında 198 bin 740 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 28 milyon 183 bin 745 oldu. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 15,5 azaldı.

Samsun’da taşıt sayısı 3 bin 11 arttı

Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 444 bin 446’ya yükseldi. Eylül ayında Samsun’da 3 bin 11 adet aracın trafiğe kaydı yapıldı. Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, Ağustos ayına göre 533 adet azaldı. Buna göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 15,4 oranında geriledi.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğüne bağlı Amasya’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 139 bin 388, Tokat’ta 213 bin 892, Çorum’da ise 194 bin 276 oldu.