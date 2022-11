Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Samsun sınırları içerisinde, 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında ticari amaçlı yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara kış lastiği kullanma zorunluluğu getirildi. Ticari olmayan hususi araçlarda da kış lastiği kullanılması noktasında vatandaşlarımızın hassasiyet göstermeleri gerekiyor” dedi.

Samsun sınırları içerisinde ticari amaçlı yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğu getirildi. 2022-2023 kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleri toplantısı Vali Dağlı başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Dağlı, kış mevsiminde günlük yaşamı olumsuz yönde etkileyecek hava koşullarında şehirlerarası ve şehir içi yollar ile mahalle yollarının trafiğe açık bulundurulması ve güvenli trafik akışının sağlanması için ilgili kurumların alacağı tedbir, görev ve sorumlulukların belirlendiği toplantıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Samsun sınırları içerisinde, 1 Aralık- 1 Nisan tarihleri arasında ticari amaçlı yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara kış lastiği kullanma zorunluluğu getirildi. Kazasız ve sorunsuz bir kış mevsimi geçirilmesi ve vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat edebilmesini sağlamak amacıyla tüm kurumlarımızla birlikte kış mevsimi koşullarına yönelik tedbir ve denetimler artacak. Ticari olmayan hususi araçlarda da kış lastiği kullanılması noktasında vatandaşlarımızın hassasiyet göstermeleri gerekiyor” diye konuştu.

Kış tedbirleri

Toplantıda ayrıca; yaşanması muhtemel zirai don, içme suyu şebekesi donması ve soba zehirlenmelerine karşı ilgili kurumlar tarafından duyurular yapılması, vatandaşların bilgilendirilmesi ve evsizlerin barınmalarının sağlanması konusunda yürütülecek çalışmalar görüşüldü. Valilik tarafından yapılan açıklamada, “2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu‘nun 65/A maddesi uyarınca ülkede tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanması zorunludur. İl sınırları içerisinde ise kış lastiği uygulaması yapılıp yapılmayacağı ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili valiliklerce belirlenmektedir. Bu çerçevede Valiliğimizce ilimiz sınırları içerisinde ticari amaçlı yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlar için her yılın ‘1 Aralık tarihi ile takip eden yılın 1 Nisan’ tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Kış lastiği 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırmak amacıyla bileşimi özel olarak belirlenmiş ve sırt yüzeyinde özel olarak tasarlanmış desenleri bulunan lastik şeklinde tanımlanmaktadır. Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin ise tüm lastiklerinin kış lastiği olması zorunludur. Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler de kış lastiği yerine geçer. Araçta patinaj zinciri bulunması veya kullanılması kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Seyir esnasında herhangi bir sebeple değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastikler de kış lastiği olmak zorundadır. Kış lastiklerinin yanaklarında (M+S) işareti veya (M+S) işareti ile birlikte kar tanesi (snowflake) [severe_snowflake] işareti veya sadece kar tanesi (snowflake) işareti bulunması gereklidir. Lastiklerin kaplama yapılarak kullanılması halinde lastik omuzlarında (M+S) işareti olsa dahi, lastik diş derinliğinin ve sırt deseninin kış lastiğine uygun olması zorunludur. Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde kış lastiği diş derinliği 4 milimetreden kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda ise kış lastiği diş derinliği 1,6 milimetreden az olamaz. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 65/A maddesi gereğince kış lastiği denetimlerinde ihlali tespit edilen araçlara bin 152 Türk Lirası idari para cezası uygulanmaktadır. Yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların dışında kalan hususi araçlar için kış lastiği zorunluluğu olmamakla birlikte, can ve mal güvenliği için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması hayati önem taşımaktadır” denildi.