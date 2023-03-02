Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinden telefon çalıp bin 500 liraya sattığı tespit edilen E.M., şikayet üzerine Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Peynir bidonunda 400 bin TL’lik uyuşturucu çıktı

Peynir bidonunda 400 bin TL’lik uyuşturucu çıktı

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