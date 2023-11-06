Samsun’da tamamlanan ve devam eden yatırımlar ile taşkınların önüne geçilip, sulama ve içme suyunun vatandaşlara ulaştırılması hedefleniyor.

Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü’nün Samsun’da bu yatırım dönemindeki 56 projesinin toplam bedeli 14 milyar 734 milyon TL. Bu projelerin 5’inin yapımı tamamlanırken, 27 projenin yapımına devam ediliyor. 3 proje ihale aşamasındayken 21 projeye ise henüz başlanılmadı.

Baraj ve göllerin son durumu

Salıpazarı Barajı inşaatının sözleşme bedeli 66,8 milyon TL. Temelden yüksekliği 76 metre olacak barajın göl hacmi ise 670 bin metre küp olacak. Ayrıca barajın bin 540 hektar alanı sulaması, yılda 25,74 milyon metre küp içme suyu sağlaması ve 10,85 hektar alanı da taşkından koruması öngörülüyor. Barajın fiziki gerçekleşme oranı yüzde 11 seviyelerine geldi.

Asarcık Armutlu Göleti’nin sözleşme bedeli 9,9 milyon TL. Yüzde 28’i tamamlan göletin temelden yüksekliği 36 metre olacak. O,73 milyon küp göl hacmine sahip olacak göletin 360 hektar alanı sulaması planlanıyor.

Vezirköprü Doluca Göleti’nin sözleşme bedeli 17,6 milyon TL. Yüzde 18 fiziki gerçekleşme oranına gelen göletin temelden yüksekliği 38metre olacak ve 0,314 milyon metre küp göl hacmine sahip olacak. Göletin 88 hektar alana sulama faydası sağlaması bekleniyor.

Taşkın koruma yapılarında sona geliniyor

Bu yatırım döneminde 7 milyon TL’lik Kızılırmak Islahı 2. Kısım işi tamamlandı. Yapılacak işlerden Çarşamba Yeşilırmak Islahı İkmali 1. Kısım işinin sözleşme bedeli 7,7 milyon TL.

19 Mayıs Kuşkayası Mahallesi ve Tarım Arazilerinin Engiz Çayı Islahı işinin sözleşme bedeli 1,9 milyon TL. İşin şu ana kadarki fiziki gerçekleşme oranı ise yüzde 90 seviyelerine ulaştı.

5,5 milyon TL sözleşme bedelli 19 Mayıs Engiz Çayı 2. Kısım işinin de fiziki gerçekleşme oranı 97 seviyesine ulaştı.

Terme İlçe Merkezi Taşkın Öteleme Köybucağı Depolama Tesisi İkmali 2. Kısım işinin sözleşme bedeli 158 milyon TL. İş kapsamında taşkın öteleme/biriktirme bent yapısı, yandan alışlı dolusavak yapısı, düşü havuzu, dipsavak konduvisi, biriktirme bendi tehlike savağı, tahkimatlı kanal ve betonarme U kanal yapımı, yatak temizliği yapılması ve malzemenin depoya taşınması uygulama, sanat yapıları, kamulaştırma projeleri yapımı yer alıyor. İş başlamış olup, sedde dolgu ve dere yatağı temizlik çalışmaları devam ediyor. Projenin bütün fiziki gerçekleşme oranı yüzde 59 seviyesine geldi.

Yakakent İlçe Merkezi Liman Mahallesi ve Küplüağzı Mahallesi Arazilerinin Celevit Deresi 2. Kısım işinin toplam sözleşme bedeli 3,4 milyon TL. İş kapsamında 1 adet köprü, 730 m duvar, 1540 m taş tahkimatlı sedde, 984 m yatak düzenlemesi, 1 adet prefabrik menfez yapılacak. 850 metre güzergahta imar uygulaması yapılarak, dere güzergahı ayrıldı. 950 m invert betonu ve 700 m harçlı kargir duvar imalatı tamamlanmış olup, yüklenici firma tarafından çalışmalara devam ediliyor. İşin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 25 seviyesine geldi.

Vezirköprü Oruç Mahallesi Uluçay Deresi Havzası Taşkın ve Kıyı Oyuntuları Kontrolü işinin sözleşme bedeli 4,4 milyon TL. İş kapsamında 2 adet 850 m seddeli taş tahkimat, 1 adet prefabrik kirişli köprü, harçlı kargir brit, korkuluk ve uyarı levhaları yapılacak. Çalışmalarda şu ana kadar 2 adet 850 m sedde ve topuk tahkimatı imalatı yapıldı. Ayrıca sağ sahilde 600 m şev tahkimatı yapıldı. Projenin fiziki gerçekleşme oranı da yüzde 32 seviyesine geldi.

Vezirköprü İlçe Merkezi Nalbantlı Mahallesi Uluçay Deresi işinin sözleşme bedeli 6,4 milyon TL. İş kapsamında 1650 m güzergah boyunca kurp dışlarına taş tahkimat ile 1700 m’lik kısımda harçlı pere, harçlı kargir brit ve panel çit imalatı yapılacak. Bugüne kadar pere imalatın 720 m taban kaplaması, 550 m şev pere imalatı, 180 m istifli tahkimat yapıldı. Esenli Deresi’nde 120 m temel betonları tamamlandı. İşin fiziki gerçekleşme oranı da yüzde 55 oldu.

Tekkeköy Köprü ve Menfez Yapımı işinin sözleşme bedeli 11,3 milyon TL. İş kapsamında Tekkeköy ilçe merkezinde Kirazlık Deresi üzerinde 1 adet prefabrik kirişli araç köprüsü inşası, 1 adet mevcut çelik araç köprüsünün demontajı, yan derenin deplasesi yapılacak. 1 adet çelik köprü demontajı yapıldı. Yeni yapılacak köprüde zemin iyileştirme kapsamında fore kazık imalatları yapılarak, temel ve köprü ayakları, ön gerilmeli köprü kirişlerinin yerleşimi ve köprü tabliye beton imalatları bitti. Projenin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 62 seviyesine geldi.

Öte yandan taşkın koruma ve taşkın rübusat kontrol işleri kapsamında Samsun ilçelerinde 449,7 milyon TL sözleşme bedelli köprü ve menfez yapılacak. İlkadım Gürgendağı Kuru Deresi’ne 3,5 milyon TL sözleşme bedelli kanal, 372 milyon TL sözleşme bedelli Terme Çayı Islahı 1. Kısım işi, 65,5 milyon TL proje bedelli Terme Karagöl Deresi Islahı 2. Kısım işi, 83,3 milyon TL sözleşme bedelli Vezirköprü Kürter Çayı Yukarı Havza Yamaç Islahı işi ve 22,4 milyon TL sözleşme bedelli Havza Kirazönü Deresi kanal işi yapılacak.