Samsun’da Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan taşkın koruma ve sulama projelerinde sona geliniyor.

Samsun’da Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan taşkın koruma ve sulama projelerinde sona geliniyor.

DSİ 7. Bölge Müdürlüğü’nün Samsun’daki 96 projesinin toplam tutarı 7 milyar 562 milyon 818 bin TL. Projelerin 24’ü devam ederken 1 proje ihale aşamasında, 1 proje ihale süresince, 4 proje tasfiye edildi ve 19 projeye de henüz başlanamadı.

Gölet inşaatlarında son durum

9 milyon 918 bin TL proje bedelli Asarcık Armutlu Göleti inşaatının yüzde 21’i tamamlandı. Temelden yüksekliği 36 metre olan göletin 360 hektar alanın sulanmasına fayda sağlayacak. 17 milyon 645 bin TL proje bedelli Vezirköprü Doluca Göleti inşaatının yüzde 9’u tamamlandı. Temelden yüksekliği 39 metre olacak göletin 88 hektar alanı sulaması hedefleniyor.

76 bin 930 dekar zirai arazi alanı sulayacak

Sulama projelerinden 19 Mayıs Barajı Sulama Projesi’nin sözleşme bedeli 142 milyon 777 TL. Yüzde 35’i tamamlanan proje kapsamında 7 bin 693 hektar alanın sulanması hedefleniyor. 76 bin 930 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edecek proje çerçevesinde muhtelif cins ve çaplarda yaklaşık 140 km boru döşendi. Kamulaştırma işlemleri, işletme bakım yolu, sanat yapısı ve boru montaj imalatları devam ediyor.

Taşkın koruma yapıları

Bafra Ovası Sulama Projesi çerçevesinde Kızılırmak Islahı 2. Kısım Projesi’nin maliyeti 52 milyon 575 bin TL. İlgi iş kapsamında 2366 metre yatak tanzimi, çift taraflı harçlı pere, harçlı kargir duvar imalatları yapılması planlandı. İhale kapsamındaki imalatlar tamamlandı. İş artışı yapılarak 900 metrelik bölüm ilave edildi. Sol sahilde 700 metre harçlı pere ve taş duvar imalatı tamamlandı. Sağ sahilde 900 metre topuk taşı, harçlı pere imalatı ve şev düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Havza Tersakan Irmağı 2. Kısım çalışmalarının proje maliyeti 34 milyon 50 bin TL. Yüzde 80’i tamamlanan işin 2751 metre temeli beton harçlı kargir duvar, taban kaplaması, duvar üstü korkuluk ve uygulama projesi yapılacak. İş kapsamında bugüne kadar 1900 metre harçlı kargir duvar imalatı ve 2022 metre temel kütle betonu imalatı tamamlanmış olup çalışmalar devam ediyor.

19 Mayıs Kuşkayası Köyü ve Tarım Arazilerinin Engiz Çayı Islahı çalışmalarının yüzde 48’i tamamlandı. 16 milyon 278 bin TL proje maliyetli iş kapsamında 1415 metre harçlı kargir duvar, 3 adet tersip bendi, 1 adet köprü yapılacak. 850 metre duvar imalatı, 1 adet tersip bendi ve 110 metre harçlı kargir duvar temel betonu imalatı tamamlandı.

Engiz Çayı 2. Kısım ıslah çalışmasının proje maliyeti 38 milyon 66 bin TL. Yüzde 47’si tamamlanan projede iş kapsamında 2 adet köprü, 1250 metre harçlı kargir duvar yapılması planlandı. Belediye başkanlığının talebi üzerine, aynı dere üzerinde bulunan ve kamulaştırma sorunu bulunmayan duvar imalatların yapılması istenmiş, talep uygun bulunmuş. 1 adet köprü, 1 adet menfez köprü, 740 metre harçlı kargir duvar imalatları tamamlandı.

Taflan Deresi Taşkın ve Kıyı Oyuntusundan Korunması Projesi’nin maliyeti 26 milyon 68 bin TL. Yüzde 94’ü tamamlanan proje çerçevesinde 1470 metre beton ağırlık duvar, 1500 m3 istifli taş dolgu, 1200 adet korkuluk, 4 adet uyarı levhası imalatları yapılacak. İş kapsamında 1440 metre temel betonu, 13 adet brit ve 683 adet korkuluk imalatları yapıldı.

Terme Taşkın Öteleme Koybucağı Depolama Tesisi’nin toplam proje maliyeti 94 milyon 544 bin TL. Yüzde 58 oranında tamamlanan projede henüz bu yıl harcama yapılmazken DSİ 7. Bölge Müdürlüğü’nün 20 Mart tarihli tasfiye oluru ile tasfiye edilen işten kalan imalatların tamamlanabilmesi için ikmal inşaatı işinin ihalesi 9 Temmuz 2020 tarihinde yapıldı. 18 Kasım 2020 tarihinde sözleşmesi imzalandı. 4735 sayılı Kanun’un geçici 6. maddesine istinaden yüklenicinin tasfiye talebi üzerine iş tasfiye edilmiştir.

Terme ilçesi dereleri 2. kısım projesinin maliyeti 11 milyon 833 bin TL. İş kapsamında 1160 metre dere yatağı temizlenmesi ve kazıdan çıkan malzeme ile sedde dolgusu yapılması, 2953 metre tahkimat, 154 metre betonarme duvar, 154 metre grobeton, 370 metre betonarme inşaatın yıkılması, idarece uygun görülen yerlere korkuluk yapılması bulunuyor. Sözleşmesi 31 Ocak tarihinde imzalanan işin yer teslimi yapıldı. Bolas Deresi’nde 167 metre sedde ve taş tahkimat imalı yapıldı.

Ladik Deli Ahmetoğlu Mahallesi Dibekli Deresi’nin proje maliyeti 4 milyon 842 bin TL. Yüzde 62’si tamamlanan projenin iş kapsamında Dibekli Deresi’ne 380 metre 40 cm kalınlıkta harçlı pere, 3 adet menfez, panel çit korkuluk ve uyarı levhası imalatları yapılacak. Bugüne kadar iş artışı dahil 513 metre harçlı pere imalatı yapılmış olup çalışmalara devam ediliyor.

Terme Evci Mahallesi Yahyalı Deresi Havzası 1. Kısım yapım işinin proje maliyeti 12 milyon 75 bin TL. Projenin yüzde 60’ı tamamlanırken iş kapsamında 1640 metre boyda çift taraflı betonarme taşkın koruma duvarı, 1 adet geçirgen tersip bendi, 25 metre ara ile beton brit, 1 adet menfez, 1 adet yaya geçidi ve duvar üstü korkuluk yapılacak. Bugüne kadar 520 metre perde duvar, 24 adet brit, 675 metre temel oyuntularına karşı güçlendirilme yapılmış olup çalışmalar devam ediyor.