SAMSUN (İHA) – Samsun’u sel ve taşkınların koruyacak sanatsal yapıların yapımına devam ediliyor.

Yılın her mevsiminde ani ve şiddetli yağışların etkisiyle sel ve taşkın riskiyle karşı karşıya olan Samsun’da taşkın kontrol yapılarına devam ediliyor. Bu kapsamda 3,1 milyar TL maliyetli Samsun Merkez Mert Irmağı ıslahı işi kapsamında, sağ sahilde 554 donatısız, 549 adet donatılı fore kazık tamamlandı. Sol sahilde 137 adet donatısız, 127 adet donatılı fore kazık yapıldı. Yüzde 20’den fazlası tamamlanan işin yapımına devam ediliyor.

633 milyon TL maliyetli Terme Çayı Islahı 1. kısım işi kapsamında sağ sahilde 353 metre, sol sahilde 120 metre kaplama betonu imalatı yapılmış olup çelik yaya köprüsünün yapımına başlandı. Yapım çalışmalarına devam edilen işin yüzde 50’den fazla tamamlandı.

Terme İlçe Merkezi Taşkın Öteleme Köybucağı Depolama Tesisi İkmali 2. Kısım işinin toplam maliyeti 347 milyon TL. İş kapsamında Terme Çayı sağ sahilde 400 metre, sol sahilde 500 metre taş tahkimat imalatı yapıldı. İşin bütün fiziksel gerçekleşme oranı ise yüzde 62 seviyesini geçti.

Havza Merkezi Tersakan Irmağı Havzası 3. kısım işinin toplam maliyeti 130 milyon TL. İş kapsamında sağ ve sol sahillerde 400 metre temel kazısı ve temel altı taş dolgu ve temel betonu imalatları tamamlanmış olup, yüzde 30’u tamamlanan işin yapımına devam ediliyor.

Vezirköprü Oruç Mahallesi Uluçay Deresi Havzası Taşkın ve Kıyı Oyuntuları Kontrolü işinin toplam maliyeti 20 milyon TL. İş kapsamında mevcut durumda 2 bin metre istifli taş tahkimat, 2 bin metre betonarme harpuşta yapıldı. Yüzde 85’i tamamlanan için yapımına devam ediliyor.

Ladik İlçe Merkezinin Ladik Deresi Taşkınlarından Korunması 3. Kısım işinin toplam maliyeti 20 milyon TL. iş kapsamında kargir duvar imalatları ve 1 adet menfez, 1 adet yaya geçiş köprüsü tamamlandı. Taban betonu kaplama betonu imalatlarına başlanan işte fiziksel gerçekleşme oranı yüzde 60’a yaklaştı.

Vezirköprü Susuz Çayı Havzası 2. kısım işinin toplam maliyeti 20 milyon TL. İşin yüzde 70’e yakını tamamlandı.

Köprü ve menfez yapımları

İl geneli körfez ve menfez yapımı işlerinin toplam maliyeti 838 milyon TL. İş kapsamında Samsun ve ilçelerinde 23 adet prefabrik kirişli ve 2 adet çelik kirişli araç köprüsü ile köprü giriş ve çıkışlarında dere ıslahı ve tahkimat imalatları bulunuyor. Çarşamba Otluk, Tekkeköy Balcalı, İlkadım Örnek Sanayi Akkiraz Köprülerinin geçici kabulleri yapıldı. İlkadım Toybelen köprüsünün imalatları tamamlandı. Vezirköprü Çakırtaş 2 köprüsü kirişleri koyuldu. Havza Tersakan köprüsünün ayak imalatları tamamlanmış olup çalışmalar yüzde 45’i tamamlanan işlerin yapımına devam ediliyor.

Devam eden taşkın koruma yatırımlarının yanı sıra 122 milyon TL maliyetli Terme Karagöl Deresi Islahı 2. Kısım projesi, 156 milyon TL maliyetli Vezirköprü Kürtler Çayı Yukarı Havza Yamaç Islahı 2. kısım projesi, 41 milyon TL maliyetli Havza Kirazönü Deresi Havzası Projesi, 26 milyon TL proje bedelli Bafra Darboğaz Deresi 2. Kısım projesi, 24 milyon TL maliyetli Samsun Yeni OSB kanal drenajı projesi yapımlarına da kısa sürede başlanacak.