Samsun Büyükşehir Belediyesi, Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerinde taksi plakası ve taksi durak yeri ihalelerine çıkıldığını açıkladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerinde taksi plakası ve taksi durak yeri ihalelerine çıkıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde 5 araçlık taksi durak yeri, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Barış Bulvarı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde 8 araçlık taksi durak yeri, Canik ilçesi Belediye Evleri Mahallesi’nde 5 araçlık taksi durak yeri için ihaleler gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada ihaleye katılacak olan istekli ile ilgili, "En az 1 yıldır Samsun’da ikamet ediyor olması, ihaleyi kazanması durumunda ilgili meslek odasına kayıtlı olmayı taahhüt etmesi, isteklinin ihaleyi kazanması durumunda ‘ticari araç tahsis belgesi’ almayı taahhüt etmesi gerekmektedir" şartına dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca, ihale şartlarıyla ilgili detaylı şu bilgiler yer aldı:

“Ticari tahsis belgesi alma şartları, Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne başvurarak ilgili SGK müdürlüğünden ve vergi dairesinden kaydı olmadığını ibraz etmek. Emekli isteklilerimizde sadece vergi kaydı olmadığının ibrazı istenir. İsteklilerin B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve tahsis belgesi almak için başvurduğu gün itibariyle 66 yaşından gün almamış olması gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi Samsun Büyükşehir Belediyesi web sayfası ilanlar bölümünde yer almaktadır. Başvurular Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na şahsen yapılmaktadır.”

İhaleler 16 Şubat 2023 Perşembe günü

‘Ticari taksi durak yeri’ ihaleleri 16 Şubat 2023 Perşembe günü saat 14.30’da Samsun Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binasının 1. katındaki toplantı salonunda yapılacak.