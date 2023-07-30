Samsun’da 2023 yılında tabiat parklarını 17 bin 461 kişi ziyaret etti.

Doğal güzellikleri ile yerli ve yabancı turistleri kendine çeken Samsun’un tabiat parkları, 2023 yılında da vatandaşların ilgisiyle karşılaştı. Tabiat parklarını yılın ilk 6 ayında 20 bine yakın kişi ziyaret etti. Amazon Tabiat Parkı’nı 878 kişi, Bayraktepe Tabiat Parkı’nı 1340 kişi, Sarıgazel Tabiat Parkı’nı 1657 kişi, Şahinkaya Kanyonu Tabiat Parkı’nı 4 bin 797 kişi, Vezirsuyu Tabiat Parkı’nı 5 bin 34 kişi, Kızılırmak Uluslararası Sulak Alanı’nı (Ramsar) 3 bin 755 kişi ziyaret etti. Tabiat parklarını 2023’te şu ana kadar toplam 17 bin 461 kişi ziyaret etti.

Yaban hayatı fotokapan ile takip ediliyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü’nün Samsun’daki yaban hayatı fotokapanlar ile anbean takip ediyor. Bu çerçevede doğadaki 22 farklı yerdeki fotokapanlara Kızıl geyik, kurt, karaca, yaban kedisi, yaban domuzu ve çakal gibi vahşi türler yakalandı. Ayrıca müdürlük tarafından doğada yaralı olarak bulunan 56 hayvanın tedavileri yapılıp, iyileştirildikten sonra tekrar doğaya salımı gerçekleştirildi.

64 kişiye 335 bin TL idari para cezası

Av koruma ve kontrol çalışmaları çerçevesinde 64 kişiye 335 bin TL idari para cezası uygulandı. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hayvanlara kötü muamelede bulunan 13 kişiye toplam 167 bin TL idari para cezası yazıldı.

Avcılık ve belgelendirme çalışmalarında ise 2023 yılında 1 avcılık kursu açıldı. Bu kursta 18 kişi avcı belgesini alırken Samsun’daki toplam aktif avcı sayısı ise 4491 olarak kayıtlara geçti. 2023 yılı fahri av müfettişi sayısında ise kota 22 iken aktif 7 kişi bulunuyor.

14 bin adet sülün doğaya bırakılacak

Doğaya yerleştirme faaliyetlerinde de 2023’te 14 bin adet sülün Türkiye’deki birçok ilde doğaya bırakılacak. Özellikle kene vakalarının yaşanabileceği illerden Ordu, Trabzon, Rize, Zonguldak, Bartın, Giresun, Iğdır, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Siirt ve Samsun’da 14 bin adet sülün doğaya salınacak. Öte yandan müdürlük tarafından 2023 yılına kadar Giresun, Gümüşhane, Samsun ve Çorum illerinde 83 adet kızıl geyik doğaya bırakıldı. Çorum’da ise bu yıl 4 adet kızıl geyik salımı yapıldı.