Samsun’da narko alan uygulamalarında ruhsatsız tabanca ve radar cihazı ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği planlı ve şok narko alan uygulamalarında 5 araçta yapılan aramalarda çeşitli yasa dışı silahlar ve bir radar tespit cihazı ele geçirildi. Aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet 9 mm tabanca fişeği, 3 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 62 adet kurusıkı fişeği, 1 adet radar tespit cihazı, 1 adet bıçak bulundu.

Emniyet güçleri, suç ve suç unsurlarına karşı etkin operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.