Samsun’da 2022 yılında gerçekleştirilen emniyet ve asayiş çalışmalarına ilişkin detaylar belli oldu. 2022 yılının ilk dokuz ayında 11 bin 456 aranan şahısın yakalandığını belirten Samsun Valisi Zülkif Dağlı, suç ve suçluyla mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

Samsun’da 2022 yılında gerçekleştirilen emniyet ve asayiş çalışmalarına ilişkin detaylar belli oldu. 2022 yılının ilk dokuz ayında 11 bin 456 aranan şahısın yakalandığını belirten Samsun Valisi Zülkif Dağlı, suç ve suçluyla mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, vatandaşların huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması ve suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında 2022 yılının ilk dokuz aylık döneminde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü’nde toplantı gerçekleştirdi. İlk olarak İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal’dan çalışmalar hakkında brifing alan Samsun Valisi Dağlı, daha sonra İl Emniyet Müdür Yardımcıları, şube müdürleri ve merkez ilçe emniyet müdürleriyle toplantı yaparak, ayrı ayrı tüm şube ve ilçelerde asayiş ve güvenliği temin etmek için büyük kararlılıkla devam eden çalışmalar ve genel durum hakkında bilgi aldı.

11 bin 456 aranan şahıs yakalandı

Asayiş, TEM, KOM, Güvenlik, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları, Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerinin tamamının azami gayret göstererek suçlulara göz açtırmadığını ve bundan sonra da çalışmaların artarak devam edeceğini ifade eden Vali Dağlı, 2022 yılının ilk dokuz ayında yapılan kontroller ile operasyonel çalışmalar sonucu toplam 11 bin 456 aranan şahısın yakalandığını açıkladı.

984 bin 567 araç ve sürücüsüne işlem yapıldı

Vali Dağlı, “2 milyon 373 bin 41 kişinin GBT kontrolü yapıldı. 984 bin 567 araç ve sürücüsüne işlem yapılmış olup eğitim faaliyetleri kapsamında araç sürücüleri ve yayaların trafik kurallarına uymalarının sağlanması, trafik kuralları konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla araç sürücüsü ve yolcuları olmak üzere 19 bin 227 kişiye trafik eğitimi verilmesi sağlandı” dedi.

Vali Dağlı şu bilgileri verdi:

“Yapılan kontroller sonucunsa ise 556 adet ruhsatsız tabanca, 159 adet kurusıkı tabanca, 210 adet av tüfeği, 12 bin 511 adet çeşitli çaplarda fişek, 2 bin 733 adet kesici alet, 3 milyon 321 bin 240 adet sentetik ecza (Gerica-Lyrca hap), 34 bin 359 gr esrar, 30 bin 593 gr metamfetamin, 8 bin 774 gr sentetik kannabinoid (bonzai), 13 bin 899 adet ecstasy hap, 2 milyon 654 bin 300 dal boş makaron, 606 bin 288 dal dolu makaron, 866,7 litre kaçak içki, 54 bin 306 kg kaçak tütün, 4 bin 513 şişe (4 bin 513 litre) etil alkol, 30 bin 817 sigara paketi, 228 adet kaçak telefon, 2 bin 964 adet telefon aksesuarı ele geçirildi.”

Müdürlere başarı belgesi

Toplantının sonunda, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı tüm müdürlüklerde görevli personele vatandaşların huzur ve güvenliği için 7/24 ortaya koydukları özverili ve gayretli çalışmaları için teşekkür eden Vali Dağlı, suç ve suçluyla mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini vurgulayarak, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve tüm şube müdürlerini başarı belgesiyle ödüllendirip, çalışmalarında kolaylıklar diledi.