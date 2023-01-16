Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, 2022 yılında Samsun’da gerçekleşen suç aydınlatma oranının yüzde 94,76, kasten öldürme suçunda ise bu oranın yüzde 100 olduğunu açıkladı.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, 2022 yılında Samsun’da gerçekleşen suç aydınlatma oranının yüzde 94,76, kasten öldürme suçunda ise bu oranın yüzde 100 olduğunu açıkladı.

2022 yılında emniyet ve asayişe ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında Samsun Valiliği’nde toplantı düzenlendi. Vali Zülkif Dağlı, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, Samsun İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ile birlikte katıldığı toplantıda 2021 yılındaki asayiş ve emniyet olayları ile 2022 yılındaki olayları mukayese etti.

“Suç aydınlatma oranı yüzde 94,76 oldu”

Suç aydınlatma oranında Samsun’da Türkiye ortalamasının üzerine çıkıldığının altını çizen Vali Dağlı, “Samsun halkımızın huzur ve güvenliği kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğümüz, İl Jandarma Komutanlığımız ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığımız tarafından 2022 Yılı içerisinde gerçekleştirilen uygulama, denetimler ve 2021 yılı ile yapılan mukayese sonucu elde edilen verileri paylaşıyorum. Güvenlik birimlerimizin yüksek gayretleri sonucunda 2022 yılında ilimizde gerçekleşen suç aydınlatma oranı yüzde 94,76 olup, ülke ortalamasının üzerinde bir oran yakalanmıştır. Suç aydınlatma oranına suç bazlı bakıldığında ise kasten öldürme suçunda yüzde 100, kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 97,64 oranında gerçekleştiği görülmektedir" dedi.

“Ele geçirilen metamfetamin sayısı yüzde 214 arttı”

Son zamanlarda oldukça sık kullanılan uyuşturucuların başında gelen metamfatimin konusunda denetimlerin daha da sıkılaştığını vurgulayan Zülkif Dağlı, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 2021’de yakalanan sayısı 5 bin 587’den 2022 yılında 6 bin 362’ye yükseldi. Olay sayısı ise 2021’e göre yüzde 20 artarak, 4 bin 281 oldu. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Kısım Amirliğinde işlem gören yabancı uyruklu sayısı 2021 yılında 337 iken bu sayı yüzde 442 artışla 1925 oldu. Ele geçirilen maddelere bakıldığında 2020 yılında 920 tabanca ele geçirilirken, 2022 yılında 1245 tabanca ele geçirildi. 2021 yılında 332 kurusıkı tabanca ele geçirilirken 2022 yılında ise yüzde 531 atışla 2 bin 95 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Ayrıca ele geçirilen ürünlerden 2021 yılında 331 kilo esrar ele geçirilirken 2022’de yüzde 11 azalışla 294 kilo esrar ele geçirildi. 2021’de 14 kilo metamfetamin ele geçilirken 2022 yılında yüzde 214 artışla 44 kilo metamfetamin ele geçirildi. Öte yandan geçen yıla göre ele geçirilen ürünlerden sentetik eczada yüzde 239 artış, sukunkta yüzde 2 bin 47 artış yaşandı” diye konuştu.

6 bin 155 kişinin ehliyetine el konuldu

Ehliyetine el konulan sürücülerin sayısında da yüzde 103 oranında bir artış yaşandığına değinen Dağlı ayrıca, “Trafik denetimleri kapsamında kontrol edilen araç sayısı geçen yıla oranla yüzde 12 artış gösterdi. İşlem yapılan araç sayısında yüzde 103 artış yaşanırken, men edilen araç sayısında yüzde 7,46 artış yaşandı. Ayrıca sürücü belgesine el koyulan kişi sayısı da yüzde 103 oranında arttı. Geçen yıl 3 bin 30 kişinin ehliyetine el konulurken, 2022 yılında 6 bin 155 oldu” şeklinde konuştu.

Toplantı, basın mensupları ile çekilen fotoğrafın ardından sona erdi.