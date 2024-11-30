Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Bahattin Yanık, kuvvetli yağışlarda su birikintisi yaşanan bölgelere kalıcı çözümler getirdiklerini söyledi.

SASKİ Genel Kurulu’nda yaptığı sunumda 2024 yılında birçok altyapı ve yağmur suyu çalışmasına imza attıklarını ifade eden Genel Müdür Bahattin Yanık, “Bu yıl, yağmur sularıyla alakalı çalışmalara ağırlık vermeye çalıştık. Bu kapsamda sürekli yağmurlarda sıkıntı olan Gülsan ve Eski Sanayi Sitesi bölgesinde 6 metre çapında 10 metre derinliğinde keson terfi merkezi yaptık. Terme’de yaptığım yağmur suyu terfi merkezi ise 10 metre çapında 10 metre derinliğinde. Bafra’da da yağmur suyu terfi merkezini devreye aldık. Merkezde Ihlamur Vadisi’nin olduğu yer Kenan Şara Köprüsü’nün olduğu yer sürekli su birikintilerine sahne oluyordu. Bu bölgede yağmur sularının tramvay bölgesine inmeden uzaklaştırmak için havzayı yukarıdan böldük. Bir kısmını Kürtün Çayı, bir kısmını da Baruthane Deresi’ne aktardık. Böylece su birikintilerine karşı ciddi bir rahatlama sağladık. Ayrıca Serbest Bölge önünde yağmur hatları yaptık. Samsun Denizdibi Tarama Başmühendisliği’nin olduğu yerden 2 tane binlik boru ile Serbest Bölge’nin önündeki meydana çıktık. Burada da artık yağış anında önemli bir su birikintisi olmuyor. Atakum Türkiş’te Atatürk Bulvarı ile deniz arasında yeterli büyüklükte menfezimiz var. Büyük borular ile tramvay altları da olmak suretiyle buradaki yağmur suyu terfi çalışmalarını da tamamladık. Kışla Deresi ıslahında da gerekli çalışmaları tamamladık. Sazak Deresi’nin eksik kalan kısmını da tamamladık” dedi.