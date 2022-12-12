Samsun’da sosyal konut kura çekiminde ismi çıkan vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı. Vatandaşlar, hayatlarında ilk kez ev sahibi olacakları için mutlu olduklarını söyledi.

Samsun’da sosyal konut kura çekiminde ismi çıkan vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı. Vatandaşlar, hayatlarında ilk kez ev sahibi olacakları için mutlu olduklarını söyledi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca (TOKİ) Samsun genelinde yapılacak 4 bin 450 adet konut için hak sahibi belirleme kurası, Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Toplantı Salonunda gerçekleşti. İlk kurayı Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı çekerken, kurada ismi çıkan hak sahipleri sevinç gözyaşları döktüler.

Öte yandan Samsun’daki kura çekiminde başvuru yapan tüm şehit ailelerine ve gazilere, ‘şehit ailesi kategorisinde’ başvuru sayısının azlığı nedeniyle kuraya girmeden konut sahibi oldukları ifade edildi.

“İnşallah anahtar teslimlerini de yaparız”

Hak sahibi belirleme kurasının açılışında konuşan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, “Bugün burada ‘Dünyada mekan, ahirette iman’ prensibi ile sizlere inşallah bir ev sahipliği yapma adına devletimizin geliştirdiği bu kıdemli projenin ilk adımını atmak üzere sizlerle birlikteyiz. Aslında sizler müracaatı yaparken öncelikle bir bismillah dediniz. Bugün de inşallah hakkınızda hayırlısı olacak. Biz dileriz ki müracaat eden tüm vatandaşlarımızın hepsi mutlaka ev sahibi olsunlar ama biz inanıyoruz ki müracaat eden ve buna layık olan tüm vatandaşlarımız mutlaka ilk etapta olmasa bile bir eve kavuşacaklardır. Devletimizin buna gücü ve imkanı vardır. Proje peyderpey devam edecektir. Samsun ilimizde bugün 4450 konutumuzun kura çekimini yapacağız. Bu az bir sayı değildir. İnşallah çok kısa bir zamanda TOKİ başkanlığımız bunları en kaliteli şekilde yapmak suretiyle yine burada sizlerle birlikte anahtar teslimlerini en iyi şekilde yaparız. Tüm dileğimiz, temennimiz budur. Bu konutlarımız dar gelirli vatandaşlarımız, gençlerimiz, engelli vatandaşlarımız ve buna imkanı olan olmayan tüm vatandaşlarımıza açık olarak devam edilecektir. Öncelikle mekan ihtiyacı gidermiş olacağız. Deprem bölgesi üzerindeyiz ve konut yapılarımız daha iyileşmiş olacak. Depreme dayanıklı ve daha konforlu rahat konutlar içerisinde oturmuş olacağız” dedi.

Kurada ismi çıkan Habibe Sağlam, “Kurada adım çıktığı için çok mutluyum. Reisimize teşekkür ediyorum. 62 yaşındayım, daha önce evim yoktu. Çok dua etim. İçimde hak sahibi olacağımızın hissi vardı. Allah razı olsun” diye konuştu.

Kızı için genç kategorisinden kuraya katılan Ayşe Yılmaz, “Akrabamızın ismi çıktı. Ona çok sevindim. Onun adına da olsa çok mutluyum. Kızım adına da başvurduk. Kızım için burada bekliyorum. Kızıma da genç kategorisinden başvurduk. İnşallah bize de çıkar” şeklinde konuştu.

Çekiliş öncesi dua ettiğini ifade eden Zehra Ördek, “Çok şükür. Çok mutluyum. Özel çocuğum şansına kurada ismim çıktı. Ev sahibi olacağımızın için heyecanlıyız. Rabb’ime dua etmiştim. ‘Nasipte varsa olur’ demiştim. Hamdolsun adımız çıktı” ifadelerini kullandı.

Süveybe Bayraktar, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ediyorum. Ondan Allah razı olsun, başımızdan eksik etmesin. Bana çıkacağını hiç tahmin etmiyordum. Çok heyecanlı ve mutluyum” açıklamasında bulundu.

Samsun’daki hak belirleme kura çekimi 14 Aralık Çarşamba günü akşam saatlerine kadar devam edecek.