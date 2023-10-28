SAMSUN (İHA) – Samsun’da Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları kapsamında Atatürk’ün Kurtuluş mücadelesini başlatmak için ayak bastığı Tütün İskelesi’nde Solo Türk gösterileri yapıldı.

Cumhuriyet’in 100. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Samsun’da Tütün İskelesi’nde Solo Türk gösterileri yapıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gösterilerde 2 Solo Türk pilotunun yaptığı akrobasi hareketleri vatandaşlara heyecan dolu anlar yaşattı. Cep telefonu ile gösterileri kayıt altına alan vatandaşlar, unutulmaz anlar yaşadı.

Gösterilerin sonunda açıklamalarda bulunan Samsun Valisi Orhan Tavlı, “Cumhuriyetin 100. Yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şehri Samsun’umuzda Solo Türk Cumhuriyet Bayramı kapsamında güzel bir şov yaptı. Kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Cumhuriyet demek Gazi Mustafa Atatürk demek, Gazi Meclis, Türkiye Cumhuriyeti demek ve aziz Türk Milleti demek. Tüm Samsunlu vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Bayramı etkinliklerimize coşkuyla katılım gösteriyorlar. Bayram dolayısıyla tüm Samsunlular evlerini bayraklarla donatıyorlar. Hepsine şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Cumhuriyet’in ilk adımlarının atıldığı Samsun’da güzel bir gösteriye ev sahipliği yaptıklarının altını çizen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Cumhuriyetin ilk adımları şu an bulunduğumuz Tütün İskelesinden atılmıştı. Yarın Cumhuriyetimizin 2. Yüzyılına başlayacağız. İnsanlarımız akın akın etkinliklere geliyorlar. Bugün de Solo Türk gösterilerini izledik. Çeşitli etkinliklerimiz de var. Hüzünlüyüz. Filistin’deki vahşet ve zalim soykırımın gölgesinde Cumhuriyetin 2. Yüzyılını yaşıyoruz. Bir kez daha anlıyoruz ki ülkemiz hem İslam dünyası hem de milletimiz için büyük bir önem arz ediyor” diye konuştu.

Solo Türk gösterilerini izleyen vatandaşlar ise uçak gösterilerinin çok güzel olduğunu ve izlemesinin heyecan verici olduğunu söylediler.

Etkinlikleri ayrıca CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bahçepınar da izledi.