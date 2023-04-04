Samsun’da bir kişinin silahla yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Katasamsun Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan A.A. bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, silahlı saldırganlar kaçtı. Olayla ilgili Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan silahla ateş eden T.T. ile yanında bulunan M.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, O.G. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.